MONTANARO. Montanaro si prepara alla consueta Patronale di Santa Maria Assunta e per l’occasione ospiterà per diverse sere di agosto lo street-food, organizzato da Stramercatino in collaborazione con Gusto Italia, Federvie Piemonte e la Proloco del paese, guidata da Adriano Guain.

Un evento patrocinato dal Comune, tra i tanti avviati nel programma estivo dell’amministrazione del primo cittadino Giovanni Ponchia, che avrà l’obiettivo non solo di “colorare” il paese nei primi weekend del mese, ma soprattutto di deliziare i palati dei montanaresi e non.

Da piazza Donatori del Sangue infatti, nei giorni 6, 7 e 8 agosto e nel week end dal 13 al 15 agosto, ci si potrà intrattenere assaggiando le chicche della cucina italiana, ma anche il classico “cibo da strada”.

Un piccolo viaggio culinario attraverso pietanze come olive ascolane, fiori di zucchine, fritto misto, pizza fritta, arrosticini, pannocchie, hamburger, maialino sardo, senza tralasciare il dolce, lo stringi alla nutella e la birra artigianale.

Ma non sarà tutto e per intrattenere i piccini, sarà presente anche il Luna Park per tutto il periodo dell’evento, che vedrà come sponsor Radio Antenna Uno e Radio Juke-box.

Una festa alla portata di tutti quindi, sul quale si è espressa anche l’Assessore alla Cultura Michela Gallenca che entusiasta ha detto: “Siamo davvero contenti di ospitare una patronale di questo tipo e soprattutto di essere riusciti ad organizzarla. Distribuita su tre settimane, con l’intento di tenere compagnia anche a chi resterà a casa ad agosto”.

