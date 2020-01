MEDITERRANEAN BEACH GAMES. L’investitura di Pesaro per il 2023 è ufficiale

Il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha ufficializzato l’investitura di Pesaro in vista della terza edizione dei Mediterranean Beach Games, in programma nel 2023. La formalizzazione della candidatura, cui seguiranno le informazioni relative alla procedura da espletare per la designazione di città ospitante, è arrivata alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, fissata per il 31 dicembre.

Il CONI e il Comune di Pesaro, che hanno lavorato in modo sinergico nell’ambito del progetto MBG 2023, esprimono il loro orgoglio per il significativo riconoscimento, che certifica lo spessore e la valenza della candidatura confermando l’indubbia credibilità vantata dal sistema sportivo e dal Paese in ambito internazionale. La fiducia dell’ICMG rappresenta una solida base per mettere in evidenza le qualità organizzative della città, facendo leva sul know how dell’intero movimento sportivo. L’Italia ha già ospitato, a Pescara, la prima edizione della manifestazione.

