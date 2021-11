Domenica 22 maggio 2022 la Città di Rivarolo sarà sede di partenza della 15esima tappa del 105° Giro d’Italia. L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa.

«Il Giro d’Italia è uno dei più importanti eventi sportivi al mondo, siamo orgogliosi di averlo riportato a Rivarolo – commentano il sindaco Alberto Rostagno e l’assessore allo Sport Helen Ghirmu -. Sarà un evento prestigioso per la nostra città e per tutto il territorio, sarà il primo grande evento sportivo internazionale che si svolgerà in Canavese dopo il lungo periodo della pandemia, sarà una vetrina formidabile, l‘occasione per mettere in mostra le bellezze paesaggistiche, storiche e artistiche canavesane al cospetto dell‘Italia e del mondo, la miglior occasione per il decollo del Distretto Urbano del Commercio di Rivarolo che l‘amministrazione comunale sta realizzando in collaborazione con Ascom e con Confcommercio Torino e Provincia».

Sono innumerevoli le città che ogni anno presentano la candidatura per ottenere una tappa del Giro d’Italia, l‘averla ottenuta, al cospetto di tante blasonate realtà, per di più di domenica, il giorno della settimana in assoluto più richiesto, è motivo di grande soddisfazione per l’amministrazione comunale.

«Il lavoro di promozione, di preparazione e di candidatura è stato lungo, non è stato semplice, è stato possibile grazie alla sinergia con la Regione Piemonte – aggiungono Rostagno e Ghirmu -. Per questa fattiva collaborazione ringraziamo il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’Assessore alla Sport regionale Fabrizio Ricca e il consigliere regionale Claudio Leone per averci creduto, per aver sponsorizzato il progetto e per la disponibilità finanziaria. Ringraziamo il Direttore del Giro d‘Italia Mauro Vegni e tutto lo staff della Corsa Rosa per la nuova grande opportunità che ci viene offerta e per la fiducia che continuano ad accordarci».

La Regione Piemonte, per la prima volta una Regione in Italia, ha ottenuto per il 2022 il riconoscimento di Regione Europea dello Sport. La tappa del Giro d‘Italia con partenza da Rivarolo, come le altre tappe della nostra regione, rientra a pieno titolo nel progetto sportivo europeo del prossimo anno.

«Il Giro d‘Italia non è solo una corsa ciclistica, è un evento che coniuga sport, cultura, turismo e promozione del territorio con solidarietà e festa popolare – concludono -. Sarà una manifestazione dallo straordinario valore globale che avrà a Rivarolo il contesto ideale».

