Un nutrito gruppo di atleti dell’Akiyama Settimo, guidato dal tecnico Pierangelo Toniolo, ha preso parte al Summer Judo Training Camp Izola 2021, in programma dal 31 luglio al 5 agosto in Slovenia. Un’altra importante esperienza che aiuta a crescere, in un contesto internazionale, con la possibilità di confrontarsi con atleti provenienti da tutta Europa.