Stavolta le Opposizioni si sono arrabbiate sul serio. Parlano di “Mancato rispetto delle istituzioni” e, se le cose non cambieranno, saliranno sull’Aventino, infelice allusione alla protesta del 1924 contro il Governo di Mussolini.

Al centro della protesta la notizia di una conferenza stampa convocata in fretta e furia per martedì 8 febbraio alla 12 dalla Giunta guidata da Stefano Sertoli (“Vincere e vinceremo…!”) per comunicare i risultati della verifica statica del Valcalcino nord e sud.

A seguire, alle 14, una conferenza dei capigruppo per comunicare le stesse cose esplicitate alla stampa un paio di ore prima. Appena lo hanno saputo, cioè venerdì scorso, Francesco Comotto, Massimo Fresc e Maurizio Perinetti si sono subito attaccati al telefono con il presidente del consiglio Diego Borla per staccargliene quattro, poi con il sindaco, poi con tutti quelli che han trovato. “Siamo arrivati al punto in cui la Giunta prima parla e illustra documenti e provvedimenti alla stampa a e poi, bontà sua, si ricorda che esistono un Consiglio Comunale e delle istituzioni comunali come la Conferenza di Capigruppo…”.

Di fronte alle proteste la riunione con i capigruppo consiliari è stata anticipata alle ore 10,30, ma non basta.

“Da tempo – si lamentano Fresc, Comotto e Perinetti – le forze di minoranza e la Commissione Assetto del Territorio hanno chiesto di poter visionare tale perizia, ma senza risultato alcuno. Ora, senza un doveroso passaggio anticipato in Commissione e/o in Conferenza dei Capigruppo l’esecutivo decide, senza alcun garbo istituzionale, di rendere noti i contenuti di questa perizia. Sindaco e Giunta hanno perso l’ennesima occasione per condividere con gli organi istituzionali competenti un documento più volte richiesto e mai reso noto ai consiglieri decidendo di divulgarlo in primo luogo ai mass media senza un minimo di discussione e approfondimento negli organismi istituzionali del Comune. L’anticipo della riunione dei capigruppo così come è stata prevista, solo per salvare un dovuto dovere nei confronti del Consiglio Comunale, non ha nessun senso e risulta anzi anche un po’ offensiva… Il ruolo degli organismi consiliari non è solamente ricevere le informazioni delle attività dell’esecutivo. Le commissioni servono certo per informare, ma poi soprattutto per analizzare, discutere e approfondire gli argomenti riguardanti le scelte amministrative cittadine…”.

Morale? Se la riunione non verrà riprogrammata nei tempi e nei modi usuali, non essendoci problemi di emergenza, e comunque prima della annunciata conferenza stampa, che sarebbe a questo punto opportuno rinviare, i capigruppo di minoranza non parteciperanno alla Conferenza repentinamente convocata nella mattinata di martedì 8 febbraio. Si tratterebbe di una grave rottura nei rapporti istituzionali provocata dalla Giunta Comunale.

