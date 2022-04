Quando a Ivrea dici Bellavista stai parlando di un quartiere, realizzato su progetto di Luigi Piccinato e Vittorio Girardi tra il 1957 e il 1975 nella zona sud-occidentale. Case basse, qualche condominio, tanto verde tutt’intorno, ampi spazi e luoghi per socializzare.

Nato per accogliere le famiglie degli operai della Olivetti, rappresenta sotto molti punti di vista un caso-studio per osservare le questioni e le opportunità che emergono dal confronto tra le necessità di conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e urbano e le esigenze quotidiane di una comunità di abitanti decisamente diversa da quella per la [...]