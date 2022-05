Da Canterbury a Roma, la Via Francigena Canavesana ripercorre le tappe del viaggio, compiuto nel 990, dal vescovo Sigerico e dal beato Taddeo Mc Carthy, vescovo cattolico irlandese del XV secolo, le cui spoglie riposano nella cattedrale di Ivrea. La Via, inserita nella grande e molteplice rete di comunicazione che produce e trasporta cultura, è riconosciuta come Itinerario culturale del Consiglio d’ Europa. I suoi percorsi costituiscono il nostro patrimonio culturale e artistico e raccontano la storia dei popoli che li hanno originati e dei borghi coinvolti. Uno straordinario itinerario che rinnova [...]





