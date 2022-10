E adesso? Che succederà adesso, dopo che il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Ceratti ha letteralmente “sputtanato” il sindaco Stefano Sertoli e tutta la giunta (compresi i suoi assessori di riferimento) dicendo che in questi anni non hanno combinato nulla o quasi? Chiederà scusa? Si cospargerà il capo di cenere giurando e spergiurando che non lo farà mai più? Difficile immaginare che lo faccia, conoscendo il soggetto che tutti conoscono. Più credibile un comunicato della vicesindaca Elisabetta Piccoli che, infatti, già l’indomani della notizia preannunciava “strali” su tutto e tutti prendendo seriamente in [...]





