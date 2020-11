IVREA. Pc ai dipendenti comunali per lo smart working. Una spesa di 30 mila euro

Nuovi pc portatili per i dipendenti comunali in smart working nel tempo del Covid. Il consiglio comunale riunitosi l’alta sera ha approvato una variazione di bilancio in cui si è prevista una spesa di 30 mila euro.

La spesa ha fatto storcere e non poco il naso al consigliere comunale [...]





