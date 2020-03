Ci sarebbe lei, la senatrice di Forza Italia, dietro l’operazione “manda a casa Ballurio”. Lo dicono tutti a Palazzo e, a questo punto, tanto vale scriverlo. In verità non c’è nulla, ma proprio nulla, che in questi mesi di governo a guida centrodestra non sia passato dalla sua supervisione [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti