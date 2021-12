Torniamo per la seconda volta (e non c’è il due senza il tre) a parlare dei “Patti di Collaborazione…” non foss’altro che se n’è discusso, anche un po’ grottescamente, lunedì scorso in consiglio comunale.

Dal 2014, anno in cui il consiglio comunale ha approvato il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani”, ne sono stati sottoscritti più di una dozzina. Alcuni riguardavano la realizzazione di interventi circoscritti della durata di qualche giornata, altri, tuttora attivi, prevedono invece interventi continuativi che [...]