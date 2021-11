I carabinieri della Compagnia di Ivrea stanno dando la caccia ad un gruppo di bulli che giovedì pomeriggio voleva rapinare due minorenni. L’agguato è andato in scena nei pressi del Movicentro. A denunciare l’aggressione sono state le due vittime, di 16 e 17 anni residenti, o in città. Per le botte ricevute, hanno dovuto ricorrere alle cure in pronto soccorso da dove sono stati dimessi con una prognosi di sette giorni ciascuno. Il più grande ha riportato contusioni al torace e a uno zigomo; l’amico un trauma cranico non commotivo.

