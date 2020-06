IVREA. La rotonda di Porta Vercelli? Una indecenza!

Correva il 13 febbraio scorso. “Un bell’ inizio anno pieno di sfide nuove e voglia di mettersi in gioco!” scriveva Alessandro Massa sul suo profilo Facebook. Aggiungeva: “Mi viene chiesta un’idea per abbellire una rotonda di Ivrea. Ovviamente a

chiedermelo è la mia squadra e quindi non si può sbagliare! Propongo un’idea con fiori e simboli a noi tutti cari. La Viola del pensiero che con il suo nome rappresenta la nostra amata paladina. In un colore che inneggia alla nostra squadra simbolo portante e presente sulla struttura centrale. È una data perché non servono tante parole. Ringrazio l’associazione arancieri pantera nera per il sostegno e la fiducia data. Voglio dedicare questa rotonda a colui che non è più tra noi ma tanto ci teneva a quella rotonda. Spero che da lassù la possa vedere. La lascio alla città. Perché da eporediese le rotonde stradali dovrebbero essere tutte così nella nostra amata Ivrea. Metto una foto dello scorso anno per poter far capire l’intervento svolto. A l’è Carlevè Pantera Nera Olè!”

Giugno 2020. Finito quel po’ di Carnevale che si è fatto, a distanza di pochi mesi, di quella rotonda di Porta Vercelli resta solo più uno sbiadito ricordo. Al suo posto ci sono i rovi e l’erbaccia. La domanda a questo punto è: chi se ne dovrebbe occupare? Le pantere? Certo che no! Forse l’assessore Michele Cafarelli che ha ricevuto dal sindaco le deleghe che furono di Elisabetta Ballurio? Forse il consigliere delegato Donato Malpede? Forse l’Ufficio tecnico? Di sicuro c’è che gli amministratori da qui non passano e se anche ci fossero passati han sempre girato lo sguardo da un’altra parte.

Oppure sulle manutenzioni, c’è qualcosa che non funziona. Un meccanismo che si è rotto. Un ingranaggio che si è inceppato. L’erbaccia, infatti, continua imperterrita a crescere alta qui e un po’ ovunque in tutta la città. Vabbè dai, tutta colpa di “madre natura”. E non la chiudiamo qui…

Commenti