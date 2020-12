IVREA. Il preside del Liceo Gramsci scrive ai suoi studenti: “So che volete sapere quando torneremo a scuola in presenza ma la verità è che non lo sappiamo ancora nemmeno noi

Carissimi, l’anno scorso, in questi giorni, ero passato direttamente in classe per farvi gli auguri di Natale. Ci avevo messo una mattinata, ma era stato molto bello poter passare a salutarvi tutti e milletrecento, uno per uno.

Quest’anno, lo sapete bene, anche i gesti semplici sono diventati difficili e [...]





