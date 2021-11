Il Panathlon Ivrea e Canavese, presieduto da Francesco Rao, si ritrova presso la sede sociale di Crotte di Strambino (al ristorante Bistrot) giovedì 25 novembre alle ore 20 per una serata dedicata ad una famiglia canavesana che ha fatto dello sport un percorso di vita. Il panathlon ha voluto inserire, da quest’anno, nel proprio calendario di attività per “riconoscimenti ad atleti che si sono distinti durante l’anno” anche una serata dedicata alle famiglie canavesane che si sono distinte per la pratica di attività sportive conseguendo ottimi risultati. Il riconoscimento denominato “Una famiglia per lo sport” per il 2021 verrà assegnato alla famiglia di Mario Liore (direttore del Teatro Giacosa) e ai tre figli, tra cui Marco ex membro del cda della Fondazione Guelpa. A loro per la passione e i tanti sacrifici dedicati al mondo dello sport, raggiungendo risultati a livelli agonistici di tutto rispetto e continuando ad alimentare sempre la passione per la disciplina sportiva mettendola al centro di tutto, come filosofia di vita.

Le serate saranno aperte anche ai non Soci contattando i numeri:

349/5591345 – 335/6058014 – 347/5219636

Commenti