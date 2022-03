Una letteraccia di quelle che non ti fanno dormire la notte. Oggetto: avvio procedimento di decadenza dell’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale per morosità. A firmarla è il dirigente comunale Giovanni Repetto, responsabile (ironia del ruolo) proprio delle “politiche sociali”. Lo ha fatto probabilmente anche sulla scia di quell’andiamo a caccia di chi non paga scatenato dalla vicesindaca Elisabetta Piccoli fin dal primo giorno in cui ha varcato l’ingresso del palazzo municipale. “In poche parole mi vogliono cacciare”. “Vogliono mandarmi a dormire sotto un ponte…”.

Lei è Maddalena Perri, 58 anni. Abita al civico [...]