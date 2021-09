Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Tutti collegati in streaming. Martedì prossimo, dalle 18 in avanti, si prevede un consiglio comunale comunale come minimo scoppiettante. All’ordine del giorno una variazione di bilancio e il bilancio consolidato, ma anche un’interpellanza generale sull’ex Caserma Valcalcino, finita alla ribalta delle cronache di tutti i giornali in queste ultime settimane.

Le Opposizioni unite e compatte chideranno alla giunta, al sindaco e al vicesindaco Elisabetta Piccoli (l’assessore Michele Cafarelli nelle ultime settimane è sparito [...]