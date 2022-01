A Torino, dopo la vittoria elettorale di Stefano Lo Russo, il Pd è tornato a capofitto e pancia a terra a dedicarsi al congresso provinciale che dovrebbe svolgersi tra la fine di gennaio e il mese di febbraio. Prima di allora dovranno perciò tenersi le elezioni nei tanti circoli sparpagliati qua e là sul territorio, Ivrea compresa.

Inutile nascondere che in via Peretti, il fermento sta praticamente a zero. Qualcuno ne parla, ma i più stanno con la testa da altre parti. Chissà che cosa stan pensando… E’ un po’ come se il tempo [...]