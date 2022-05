Nel gennaio del 2017 il sindaco Carlo Della Pepa lo chiamò in giunta, ad occuparsi di cultura e turismo in sostituzione della dimissionaria Laura Salvetti.

Nell’agosto del 2019 ha preso il posto in consiglio di Mauro Salizzoni, come primo degli esclusi della lista del Partito Democratico e lì è rimasto fino a ieri.

Ebbene sì, Andrea Benedino, su quei banchi non lo vedremo più, almeno per un po’. Chi può dirlo se sarà per sempre….? Ha deciso di sloggiare, di alzare le tende, di andarsene via.

Beninteso: non sarà un passo indietro, ma un passo [...]