IVREA. Il coronavirus non ferma il Carnevale di Ivrea

Sono iniziati questa mattina i festeggiamenti dello Storico Carnevale di Ivrea, che oggi, dalle 14, vivrà una delle sue giornate clou con la battaglia delle arance. La Mugnaia e il Generale, come da prassi, hanno assistito alla cerimonia del lancio della preda in Dora dal bancone di Confindustria Canavese. Le celebrazioni procedono regolarmente nonostante l’allerta coronavirus. In serata si faranno i primi bilanci sul numero di spettatori della manifestazione. Non è escluso un calo rispetto alle edizioni precedenti.

