#impresecheresistono. Sabato 3 luglio, alle 15, presso il padiglione fieristico in località Trambiè a Cantoira, sarà presentato il docufilm #impresecheresistono nelle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone – Volti e storie di un made in Italy che non si arrende. Un progetto nato da un’idea di Mario Poma e Vitaliano Alessio Stefanoni, e realizzato dalla CNA Torino e dal GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone con il contributo della Camera di commercio di Torino, riprese e montaggio di Erik Castello.

Hanno partecipato, in ordine di apparizione: Ennio Finotto, Mefin Srl (Givoletto); Mattia Turinetti con Elisa Drò, Formaggeria Alpi Graie (frazione Balme, Cantoira); Giorgina Somale, Cooperativa Punta Lera (frazione Pianetto, Usseglio); Umberto Badini Confalonieri con Cristina Tartaglia, B&B La Crestolina (frazione Cresto, Ala di Stura); Franca Vivenza, Sindaca di Cantoira; Claudio Amateis, Presidente GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone; Claudio Levra, Presidente Sede territoriale CNA Ciriè-Lanzo Torinese

Il docufilm nasce dall’esperienza sviluppata dalla CNA di Torino con Rinascimento italiano, il futuro dopo il lockdown un mediometraggio realizzato durante il secondo lockdown tra il 10 gennaio e l’8 febbraio per raccontare le strategie di sopravvivenza di 29 aziende di Torino e provincia. Rinascimento italiano a sua volta è ispirato al servizio fotografico di Virgilio Ardy realizzato tra marzo e maggio 2020 che con 60 scatti fotografici ha immortalato il fermo delle attività produttive e di servizio causato dal Covid 19.

Una parte selezionata di questi scatti verrà esposta a cura di CNA al Padiglione Tranvie in occasione della presentazione del docufilm e sarà visitabile fino al 17 luglio con i seguenti orari: sabato ore 10-12; domenica ore 16-18. Rinascimento Italia il futuro dopo il lockdown è candidato al festival internazionale Job Film Days che si terrà al Cinema Massimo dal 22 al 26 settembre 2021.

Al termine della proiezione di #impresecheresistono nelle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone si terrà la premiazione della fedeltà alla fiera che dal prossimo anno tornerà in presenza e la proiezione del documentario “La via del bosco”, girato all’interno dell’area GAL su iniziativa del Settore Foreste della Regione Piemonte, che racconta come la salute del bosco e quella della comunità siano strettamente legate.

La giornata si concluderà con un apericena nel piazzale antistante il Comune.

