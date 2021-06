Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dal 1° luglio arriva il Green Pass, la Certificazione verde Covid -19 che servirà per partecipare a eventi e viaggiare. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Decreto con i dettagli su come ottenerlo. Il documento è gratuito, in formato digitale e stampabile, verrà utilizzato in caso di eventi pubblici come fiere, concerti, gare sportive, feste in occasione di cerimonie religiose o civili. Ma anche per, l’accesso alle residenze sanitarie assistenziali e lo spostamento in entrata e in uscita da zone rosse o arancione.

A chi viene rilasciato

A chi ha effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni.

A chi ha completato il ciclo vaccinale.

A chi è risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

A chi è guarito dal Covid nei sei mesi precedenti.

Come si ottiene

La disponibilità viene comunicata tramite email o sms con un codice per scaricarlo.

Aattraverso l’App Immuni inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice ricevuto via email o sms ai contatti comunicati.

Attraverso il sito dedicato dgc.gov.it . Tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno.

E’ possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria certificazione.

In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale) e il codice ricevuto via email o sms ai contatti comunicati.

Viene rilasciato anche attraverso il fascicolo sanitario elettronico oppure dal medico o in farmacia.

E’ necessario portare con sé il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria.

Durata

Per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, il Green Pass sarà operativo dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità fino alla dose successiva.

Nei casi di seconda dose o dose unica per chi ha avuto il Covid la certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione.

Nei casi di vaccino monodose la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi).

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo. Nei casi di guarigione da Covid sarà generato entro il giorno successivo e avrà validità per 180 giorni. Chi ha già fatto il vaccino riceverà un messaggio via email o sms quando il Green pass sarà disponibile.

Numero verde

Per informazioni è possibile contattare il numero verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Il personale addetto verificherà la validità e l’autenticità delle Certificazioni. Sarà sufficiente mostrare il QR Code del green pass. —

