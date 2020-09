Appuntamento da non perdere domenica 27 settembre nella splendida cornice del Torino Outlet Village di via Torino 160 a Settimo Torinese. Il Golf Club Settimo, insieme al partner Vivigolf e allo sponsor tecnico Settimo Fitting Center, darà vita ad un divertentissimo Special Day.

L’evento sarà incentrato sulla disputa di una gara di putting green, che dalle ore 17,00 vedrà protagonisti i golfisti; a seguire, al termine della premiazione, attorno alle ore 18, l’attesa presentazione della finale nazionale del Vivigolf Tour 2020, il circuito golfistico amatoriale a carattere interregionale organizzato dallo stesso Golf Club Settimo in collaborazione con Vivigolf, il cui atto conclusivo si terrà venerdì 23 ottobre al Golf Club La Margherita di Poirino.

Al Torino Outlet Village una bellissima occasione da non perdere per scoprire il golf e conoscere da vicino i suoi protagonisti divertendosi, in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid-19, insieme al presidente Simone Bressan ed ai soci del circolo di strada Cebrosa 166, molti dei quali già qualificati per la finalissima del Vivigolf Tour e in piena corsa per il successo finale nelle tre categorie di gioco.

Commenti