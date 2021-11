Partite con obiettivo principale quello di entrare in finale, di ritorno dalla trasferta all’ombra del Vesuvio Chiara Cortese e Sara Parente si sono ritrovate nella top five d’eccellenza delle ginnaste più importanti d’Italia, al termine di una lunga e snervante giornata di gara. Sicuramente questo Campionato Italiano Allieve Gold non lo scorderanno facilmente, così come non scorderanno facilmente le emozioni provate sugli spalti, finalmente aperti, i pochi ma calorosi tifosi partiti da Torino per sostenerle.

Fantastico il risultato finale per entrambe le ginnaste, accompagnate a Napoli dall’allenatrice e direttrice tecnica [...]



