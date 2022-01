Meno di un mese all’inizio del Campionato di Serie A2. Eurogymnica ci si ributta a capofitto, dopo essersi vista sfilare via la possibilità di partecipare, per l’ennesima volta, a quello di A1. Un contrattempo burocratico nel tesseramento della russa Mariia Sergeeva a inizio 2021, ha penalizzato a tavolino il club piemontese, dopo un lungo contenzioso che si è protratto per mesi ma che, nonostante i tanti dubbi e le diverse interpretazioni, si è concluso con un verdetto di retrocessione. La gioia di una permanenza conquistata sul campo ha così lasciato spazio all’amarezza, accantonata però [...]





