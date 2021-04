GASSINO. Rombano i motori per l’ultimo saluto a Dario Mazzone (VIDEO)

GASSINO. Rombano i motori per l’ultimo saluto a Dario Mazzone. Che folla sul sagrato dei Santi Pietro e Paolo. Squadroni di centauri su due ruote e file indiane di pulcini in uniforme; cari e amici, familiari e conoscenti: tutti ad arrampicarsi per via, infilarsi in qualche strada laterale per trovare [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti