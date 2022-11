“ASD Runner team 99 SBV”: atletica a 360 gradi.

Un’associazione nata nel 1999 a livello amatoriale e poi cresciuta in maniera esponenziale, fino ad arrivare a creare una vera e propria società, sia a livello giovanile che assoluto.

Nel corso degli anni sono stati formati dei veri e propri atleti, accompagnati da sponsor importanti, che hanno vinto titoli di prestigio come quelli italiani di corsa campestre, di corsa in montagna e di quest’ultima anche vincendo titoli mondiali.

Inizialmente ci si allenava nel campo da calcio, ma dal 2012/13 è finalmente arrivata la tanto attesa pista.

Il settore giovanile è diventato fortissimo e molto ambito a livello regionale, in tanti hanno voluto far parte di “ASD Runner Team 99 SBV”. Loro, oltretutto, sono quelli che hanno fatto tornare alle gare Valeria Straneo, che è attualmente la più forte maratoneta italiana.

Ma non solo corsa, la società ha infatti deciso di ampliare i suoi orizzonti a tutte quelle che sono le discipline dell’atletica: salto in alto, salto in lungo, lancio del peso, corsa ad ostacoli ecc.

I corsi durano 11 mesi all’anno e si interrompono solo ad agosto, si svolgono il martedì- mercoledì - venerdì dalle 17-00 alle 18.45. Sono aperti a tutte le fasce di età, dai 5 ai 99 anni, e si viene seguiti da allenatori che sono tutti Istruttori FIDAL. Prima di iscriversi è possibile effettuare 3 prove gratuite.

Si sta pensando anche di inserire un’attività di preparazione fisica, da svolgersi in palestra, e rivolta sempre a tutte le età.

Fra le altre cose “ASD Runner Team 99 SBV” è quindici anni che organizza le Miniolimpiadi… nate sulle ceneri degli ormai scomparsi Giochi della Gioventù. Un’iniziativa che ogni anno, fra associati e bambini/ ragazzi delle scuole, indicativamente nelle zone di Volpiano - San Benigno - Lombardore, coinvolge fra i 300 e i 400 partecipanti. E quest’anno, con l’ultima edizione, non è stata da meno.

“Anche questa volta è stata una bellissima giornata, con un’ottima partecipazione e un grande spirito agonistico. Ci teniamo a ringraziare il sindaco che è venuto a darci una mano a premiare i ragazzi, come anche alcune insegnanti delle elementari. E vi diamo appuntamento al prossimo anno, con una nuova edizione della Miniolimpiadi” ha affermato il presidente Claudio Favaretto.

Un’associazione di spessore “ASD Runner Team 99 SBV”, dove poter condividere tutti insieme la passione per l’atletica a 360 gradi, sia a livello amatoriale che agonistico.

INFO: “ASD Runner Team 99 SBV”; presidente: Claudio Favaretto; indirizzo campo di atletica: via San Grato 9 - Volpiano (entrata lato cimitero); e-mail: posta@runnerteam99.it ; telefono: 3518819987; sito: www.runnerteam99.it ; Facebook: “Runner Team 99”; Instagram: “runnerteam99”