FIORANO CANAVESE. Più di 1 milione di euro per la realizzazione del canale scolmatore del Riolasso tra il 2022 e il 2024.

518 mila euro da utilizzare per il primo lotto e 618 mila per il secondo. I lavori saranno divisi in due lotti e dovrebbero partire nel prossimo anno, così si legge nel programma delle opere pubbliche approvato qualche giorno fa.