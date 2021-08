Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“Si tratta di gesti di ingratitudine nei confronti di lavoratori che hanno sempre dato il loro contributo durante questa pandemia, anche nei vari lockdown, quando i rischi erano elevati e non c’era ancora il vaccino” così Davide Provenzano, leader della Fim-Cisl Torino alla notizia che alla Stamet di Feletto (specializzata in stampaggi metallici) è stato imposto l’obbligo di Green Pass in mensa. Ed è subitopolemica.

“Con la consapevolezza [...]