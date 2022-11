A Trino è già l'ora del Carnevale

TRINO. In città si torna a respirare aria di Carnevale. Sabato 19 novembre, infatti, l’associazione “Nuovo Carnevale Trinese” proporrà il primo grande Corteo storico per le vie del centro di Trino, con la rievocazione della leggenda della Bella Castellana e di Capitan Cecolo Broglia. L’iniziativa sarà inoltre l’occasione per scoprire i nuovi volti dei personaggi del Carnevale 2023. Al corteo si uniranno gli sbandieratori di Asti del Borgo San Lazzaro e del gruppo Storico Medievale del Canavese “IJ Ruset”. Parteciperanno, inoltre, le Castellane e i Capitani delle passate edizioni del Carnevale trinese, e saranno presenti anche numerose maschere di altri centri del Vercellese, con la Bela Majin ed il Bicciolano in testa.

L’inizio della manifestazione è previsto per 17, con la partenza del corteo da piazza Audisio che sfilerà per le vie del centro.

Il presidente di “Nuovo Carnevale Trinese”, Ever Bruno, espone le iniziative che faranno da contorno alla sfilata: «Grazie alla collaborazione con Aoct, le vetrine dei negozi saranno arricchite con costumi in stile medievale. Durante il percorso, che si svolgerà su corso Italia, ci saranno una serie di spettacoli che vedranno esibirsi gli sbandieratori e i musici in costume storico. Tengo a ringraziare il Comune, la Pro Loco e l’Aoct per il loro costante supporto alle iniziative carnevalesche. Con questa manifestazione, il comitato continua nel suo obiettivo di voler dare risalto all’antica storia del Carnevale, una manifestazione che da oltre settant’anni allieta i trinesi e non solo. Il Carnevale a Trino è, senza ombra di dubbio, un evento storico che merita di essere valorizzato».

Il corteo terminerà alle 18 all’interno del cortile del Palazzo Paleologo, dove verrà presentato chi nei prossimi mesi impersonerà i personaggi storici del Carnevale Trinese, la Bella Castellana e Capitano Ce