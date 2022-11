Sabato la premiazione del concorso letterario “Pagine di territorio. Storie di uomini e paesi”

Si terrà sabato 19 novembre, a partire dalle 16, nella sala conferenze del Museo Archeologico del Vercellese Occidentale, la premiazione del concorso letterario “Pagine di territorio. Storie di uomini e paesi”; si tratta della quarta edizione in paese, dopo l’eredità raccolta dal Comune di Crova, ideatore e promotore della rassegna per dieci anni.

Nella categoria Romanzo, il primo premio è stato assegnato a Linea 48 di Alberto Muraro di Milano. Racconto lungo: primo premio a I segni dell’argilla a Fabio Carlini di Castel Castagna (Abruzzo); secondo premio a Il viaggio di Christopher di Luigi Brasili di Tivoli (Lazio); terzo premio a Il goniometro da lavagna di Wilma Avanzato di Chivasso. Poesia: primo premio a Non posso farci nulla di Tullio Mariani di Molina di Quosa (Toscana); secondo premio a Il sesto giorno di Fausto Fiorini di Veroli (Lazio); terzo premio a A Kiev non c’è più posto per le tombe di Vittorio Di Ruocco di Pontecagnano (Campania). Per il premio speciale dedicato alle scuole, per la sezione Infanzia vince la scuola “Grazia Deledda” di Bologna con Il mare, realizzato dalla sezione gialla guidata dalle insegnanti Raffaella Serenari e Nicoletta Suzzi. Livorno Ferraris si aggiudica ben due premi, relativi alla scuola secondaria di primo grado, con Cassandra Shadow: la battaglia delle Chiavi di Rebecca Bardone e con la scuola secondaria di secondo grado, con La maledizione di Gaqel di Sara Nicolello.

La premiazione sarà preceduta da un intervento dello scrittore carmagnolese Davide Longo sul tema “Il racconto perfetto, esiste?”. Al termine, merenda di commiato a cura della Pro Loco livornese.