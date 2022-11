Si inaugura il nuovo anno accademico di "Senza Fili Senza Confini"

Verrà inaugurato venerdì 11 novembre, dalle ore 20.45, presso la sede del Gruppo Alpini di Brusasco, l’Anno Accademico dell’Associazione “Senza Fili Senza Confini”.

L’evento, organizzato dal gruppo che gestisce la Didattica Associativa, si svolgerà in via Ospedale 18.

Dopo otto anni di lavoro in stretta sinergia con gli Istituti Comprensivi del territorio, l’evento sarà occasione per fare un punto sulle attività svolte, per presentare le attività del prossimo anno, e per discutere insieme con insegnanti, genitori e ragazzi le esigenze di formazione, che ormai coinvolgono pienamente le famiglie, nell’ottica di preparare e tutelare l’avvicinamento dei ragazzi al mondo digitale.

“Gli insegnanti interessati a portare l’esperienza nei loro Istituti e i soci interessati a prendere parte al progetto didattico sono i benvenuti - spiegano gli organizzatori -. L’evento sarà aperto dalla presentazione dei nuovi standard di rete WiGig e Wi-Fi6, attualmente in sperimentazione sul territorio di Verrua Savoia, Cavagnolo e Saluggia, che porteranno gradualmente il territorio alla possibilità di un accesso a Internet con velocità di navigazione estesa”.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria a: info@senzafilisenzaconfini.org.

Sarà possibile seguire l’evento in streaming, sul canale YouTube dell’Associazione.