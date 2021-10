CHIVASSO. “Il cinema non morirà mai, ormai è nato e non può morire: morirà la sala cinematografica, forse, ma di questo non mi frega niente“. Esordiva così il grande regista Mario Monicelli. Queste parole ci sono utili a descrivere la situazione della cosiddetta “settima arte” nella città del nocciolino.

Era il 6 marzo 2020 quando, sulle vetrine del cinema Politeama di via Orti, appariva per la prima volta il cartello “Chiusura temporanea”. Da allora l’unico cinema rimasto in città non ha riaperto.

Un tempo ce n’erano ben tre: oltre al Politeama, il cinema Moderno di via [...]