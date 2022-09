Era abbastanza scontato, e così è accaduto.

“A chi ci ha creduto fin dall’inizio, a chi ha pianto e sorriso con noi, ai militanti, a chi ha costruito e scritto questa storia, a chi ha creduto in tutti noi. Siamo pronti. Grazie!”.

E’ il messaggio che Paola Ambrogio ha affidato ai social dopo aver appreso che il match all’uninominale (collegio 02) per il Senato l’aveva vinto proprio lei.

Rappresentante della coalizione di centrodestra, ha portato a casa 244mila voti, tradotti in percentuale col 43,08%.

Dietro di lei, con quindici punti di distacco, l’agonizzante Elena Apollonio per il centrosinistra. Sul gradino più basso del podio c’è invece la pentastellata Elisa Pirro, col 13%.

La fotografia restituita dall’uninominale è la stessa degli schemi che riportano i voti ai partiti sulla scheda gialla, nei Comuni che rientrano sotto il collegio.

Primi fra tutti Chivasso, Settimo e Ciriè. A Chivasso, dove il centrosinistra ha vinto solo lo scorso giugno alle amministrative, il primo partito è Fratelli d’Italia col 24%. Rincorre il PD, anche se solo con tre punti di distacco.

A Ciriè la situazione è la stessa, ma la forbice tra i meloniani e i lettiani è più ampia: 26% i primi, 19% i secondi. Situazione completamente diversa a Settimo, dove il sindaco Elena Piastra è orgogliosamente del PD.

Qui, infatti, il PD arriva al 24,5%, mentre Fratelli d’Italia si ferma al 22,6%.

Alla lista avremmo potuto aggiungere anche San Mauro, dove il PD ha perso per pochissimo, accaparrandosi il 24,4% rispetto al 24.5% di FdI. In termini assoluti, a fare una x sul partito della Meloni sono stati 2.462. Dieci in meno i voti andati ai dem.

Da segnalare pure l’exploit locale di +Europa, che a livello nazionale ha sfiorato il 3% per un soffio ma è rimasta fuori dal parlamento: tutt’altra storia a Castiglione, Gassino o San Giorgio, dove gli europeisti arrivano a sfondare abbondantemente i cinque punti percentuali.

