Cronache da Montecitorio, minuto per minuto, dell’ultima giornata per l’elezione del presidente della Repubblica.

Qualcosa (tanto) è palesemente inventato. Qualcosa è vero, ma vai a capire che cosa …

Ore 8,00. La Senatrice Virginia Tiraboschi (Forza Italia) di ritorno da una visita a Papa Francesco con Lidia Maksymowicz, sopravvissuta a Auschwitz-Birkenau, si presenta in aula con una Tofeja di Castellamonte. “Oggi fagioli per tutti…” urla a squarciagola…. Alla vista di Salvini gli offre una cotica e lui non la rifiuta