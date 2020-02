CRESCENTINO. Sindaco e assessore attaccano le figurine

Sono arrivate nei giorni scorsi nelle edicole crescentinesi le figurine dell’album delle società sportive locali. Gli album per la raccolta sono già stati regalati a tutti i giocatori under 13, mentre per tutti gli altri che lo volessero sono disponibili al costo di 3 euro nei negozi Cartoleria [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti