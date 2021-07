Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CRESCENTINO. E’ stato inaugurato la mattina di domenica 4 luglio al cimitero un “memoriale” in ricordo delle vittime della pandemia da Covid-19, voluto dall’Amministrazione comunale. Il monumento, posto in un’aiuola all’ingresso del camposanto, è costituito da una croce in metallo, progettata dall’assessore Annalisa Bordignon e realizzata dal vicesindaco Luca Lifredi.