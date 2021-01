CRESCENTINO. Cava di Verrua Savoia, Sellaro: «Qui tutti facevano finta di non sapere nulla del progetto»

«Stiamo sventando la rapina del secolo»: con il suo consueto linguaggio colorito l’ex assessore Salvatore Sellaro, residente in frazione Santa Maria, commenta quel che sta accadendo in merito al progetto di escavazione in località Sasso, sul quale sta informando i residenti delle frazioni lungo il Po. «Qualcuno [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti