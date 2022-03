LAURIANO. Il Consiglio Comunale di Lauriano è convocato sabato 26 marzo alle ore 9. Invece, lo stesso giorno, alla stessa ora, questa volta nella sala consiliare del Municipio di Chivasso, si terrà il il convegno, organizzato dal Circolo “La Nuova Collina” intitolato: “Riattivazione della linea ferroviaria Chivasso – Asti: Non solo per turismo ma anche per la mobilità dei cittadini delle colline dell’Oltrepo chivassese e dell’Astigiano: perché sì”.

La minoranza di Serlenga, Dutto e Bertolo non ha preso bene la decisione della sindaca Matilde Casa di fissare la riunione del consiglio proprio quel giorno. A maggior ragione, proprio [...]