La Strade Bianche Women Elite, organizzata da RCS Sport /La Gazzetta dello Sport, è in programma a Siena sabato 7 marzo ed anticipa di qualche ora la gara maschile e si preannuncia come una delle corse più spettacolari dell’anno sia per il suo tracciato, unico nel panorama mondiale, sia per la partecipazione di altissimo livello tecnico. Alla Strade Bianche Women Elite saranno al via tutte le 8 squadre UCI Women’s WorldTeams, insieme alle migliori 7 UCI Womens Women’s Continental Teams e 8 wild cards. Ciascuna squadra al via sarà formata da 6 atlete.L’edizione 2019 è stata vinta da Annemiek van Vleuten (poi laureatasi campionessa del mondo nella prova in linea di Harrogate) davanti a Annika Langvad e Katarzyna Niewiadoma.I 23 TEAM AL VIA