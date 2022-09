E uno, e due, e tre! Aggiudicato! L’ex collegio San Giuseppe di Chivasso, finito nuovamente all’asta per il fallimento dell’Immobiliare Sant’Andrea, è stato venduto.

Mercoledì 14 settembre, nello studio del notaio Paolo Maria Smirne in corso Montevecchio 48 a Torino, di fronte al curatore Paolo Cacciari l’immobile di via del Collegio, conosciuto anche come “Convento di San Bernardino”, è stato finalmente aggiudicato.

Ha un proprietario.