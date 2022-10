L’“AVULSS” di Chivasso, in collaborazione con l’“Asilo Carletti” e l’“Opera Pia Eugenio Clara”, ha organizzato un incontro intergenerazionale che si è concretizzato attraverso le immagini disegnate e colorate per la “Festa dei Nonni” del 2 ottobre scorso.

I bambini che frequentano la scuola materna “Carletti”, guidati dalle loro insegnanti, hanno scritto dei pensierini e colorato e preparato dei disegni da donare agli anziani ospiti della residenza assistenziale.

Gli anziani, sotto l’attenta supervisione dell’animatrice Francesca Germanino, hanno a loro volta colorato storie e preparato dei cartelloni per i bimbi.

L’“AVULSS”, anche con il contributo delle ex-insegnanti della “Demetrio Cosola”, offerto in ricordo di Ginevra DeMedici, ha donato dei coloratissimi pennarelli con l’auspicio che questi scambi tra generazioni proseguano anche in futuro. “La relazione fra i nonni e i giovanissimi è importante da ambo lati, ed è cosa buona mantenerla quanto più possibile – hanno spiegato gli organizzatori dell’iniziativa -. E’ un arricchimento reciproco, poiché i bambini disegnano e colorano per imparare giocando, mentre per i nonni colorare rappresenta un modo per tenersi occupati, rilassarsi e tenere lontani i pensieri tristi. I colori trasmettono a tutti gioia e pace e fare un dono, anche se piccolo, semplice o ‘imperfetto’, fa sentire utili e importanti sia i nonni che i bimbi. Dare la possibilità di effettuare questo scambio è un bel regalo per tutti”.

