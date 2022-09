“Tribe Beauty Hair”: non un semplice parrucchiere… ma un sogno che è nato da un modo di fare, vivere e sentire.

E’ un gruppo di persone che condividono un diverso modo di affrontare la vita, con uno spirito fatto di qualità, ricerca ed immaginazione.

“Tribe” ha visto la luce grazie al suo fondatore, il conosciutissimo hair stylist ed imprenditore Tony Del Giudice, all’anagrafe Antonio.

Un uomo che tiene molto alla divulgazione e che ha sempre cercato, e cerca tutt’oggi, di farla nei suoi “Tribe”. Ha costantemente provato a far capire che non bisogna credere che sia facile raggiungere un obiettivo, ma non bisogna neanche pensare che sia impossibile. Le microazioni, fatte passo dopo passo, sono quelle che ci permettono di raggiungerlo. Ai suoi ragazzi, ai suoi collaboratori, ai suoi team ha insegnato come arrivare dalla testa al cuore delle persone, ma anche l’importanza del rendersi disponibili al dialogo e che le opportunità arrivano grazie a capacità, costanza, determinazione, impegno, relazioni interpersonali e concentrazione. Questo è ciò porta alla realizzazione personale.

Tony ha formato tanti ragazzi, perché è sempre stato consapevole che da solo non sarebbe andato da nessuna parte. E oggi con loro, facendo un grande lavoro di squadra, porta avanti con successo ben tre saloni da parrucchiere, siti a Chivasso, Moncalieri e Collegno.

I suoi team sono di alto livello e di alta qualità e sono sempre pronti ad accogliere le clienti offrendo loro il meglio. Il valore aggiunto di questi ragazzi è rappresentato dalla condivisione delle competenze e della qualità senza compromessi. C’è una grande esperienza messa al servizio di chi si affida nelle loro mani.

Ciò che distingue “Tribe” è l’etica con cui vengono proposti i servizi, nulla è lasciato al caso: dall’approccio olistico dei trattamenti spa, al rispetto della materia capelli quando viene effettuata la consulenza colore, fino alla personalizzazione dello stile più adatto.

Il mood di “Tribe” è: “NON E’ POSSIBILE FARE TUTTO E VI SPIEGHIAMO PERCHE’”

INFO:

“Tribe Beauty Hair”

Beauty Store presenti a: Chivasso in via Torino 56 – telefono 0119102091 – e-mail viatorino18@hotmail.it ; Moncalieri in via Vittime di Bologna 20 – telefono 011643233 – e-mail moncalieri20@virgilio.it ; Collegno in via Spagna 10 – telefono 0115694997 – e-mail collegno10@virgilio.it

Facebook: “Tribe beautyhair”; Instagram: “tribebeautyhair”; sito: www.tribebeautyhair.it

Commenti