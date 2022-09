E’ stato (e non è ancora finito) un 2022 pieno di successi e di cambiamenti per il “Tennis Club Tescaro” del Presidente Livio Mezzo.

I successi sono arrivati, prima di tutto, sotto forma di aumento del numero di soci, grazie anche ad una stagione estiva di caldo record in cui la bellissima, e appena rinnovata, piscina l’ha fatta da padrona. La possibilità di frequentare un ambiente familiare, con strutture sempre efficienti, è stata un grande richiamo per molte famiglie che hanno anche contribuito al proseguimento di quel “ricambio generazionale” già iniziato negli anni scorsi.

I grandi successi sono arrivati anche nell’attività tennistica, agonistica e non.

Prima di tutto, il 2022 è stato l’anno “zero” per la Scuola Tennis del “Tescaro”. Per la prima volta, dopo tanti anni di collaborazione con Ettore Capello e la sua Scuola, il “Tescaro” ha avuto la possibilità di avere Maestri nuovi ed una Scuola veramente “sua”. Si è partiti con una bellissima iniziativa nella Scuola Elementare dell’ICS “Demetrio Cosola” di Chivasso, portando il “Tescaro” nelle classi prime, seconde e terze dell’Istituto (anche nella sede distaccata di Castelrosso). Una trentina di bambini hanno deciso di proseguire la conoscenza di questo sport c/o i campi del “Tescaro” con i maestri del team di Antonio Gramaglia, con in testa il Maestro Nazionale Paolo Ballatore, dando vita così alla prima vera Scuola tennis “Tescaro”.

I soci hanno, invece, potuto sperimentare, nel corso di due giornate di Clinic a loro dedicate, i metodi di insegnamento del tennis del team guidato da Gramaglia. La partecipazione è stata al di sopra di ogni aspettativa, con più di 30 persone sia nella prima edizione del 3 luglio sia nella seconda dell’11 settembre.

Capitolo Tornei: per la prima volta il “Tescaro” ha organizzato una tappa del Subalpino Senior Tour Over 45 libero, circuito regionale top per giocatori senior, intitolata all’indimenticato e indimenticabile Guido Giancola. Più di 80 iscritti e, come sempre, grande gradimento per l’organizzazione e le strutture del circolo.

Grande successo, ancora maggiore dell’edizione d’esordio del 2021, ha avuto poi il Torneo Open, Maschile e Femminile, “Memorial Papà e mamma Brogg”. I migliori seconda categoria della regione, e non solo, si sono affrontati in tre settimane di match di alto livello, che hanno visto trionfare Luca Tomasetto (attuale numero 741 della classifica mondiale ATP), che ha bissato il successo dello scorso anno, e Jessica Bertoldo, numero 1.223 WTA. Un albo d’oro, per un torneo iniziato da soli due anni, ma già di elevatissima qualità.

Come nel 2021, anche i tornei TPRA hanno avuto un ottimo successo.

Passando all’attività a squadre, gli Over 55 del capitano-giocatore (e da qualche mese anche nonno) Fabrizio Broggini hanno raggiunto lo straordinario traguardo dei 5 titoli regionali consecutivi vinti dal 2018 al 2022. La squadra Maschile di D1 è riuscita a raggiungere l’obiettivo di confermare la categoria anche per il 2023, mentre la squadra D3 Femminile è arrivata 3° nel girone eliminatorio. Infine, la squadra maschile del Campionato provinciale lim. 4.3 ha vinto il suo girone per cedere poi al secondo turno del tabellone regionale.

Ora sguardo rivolto al 2023. Gli obiettivi sono diversi e in diversi ambiti.

Prima di tutto, continuare nella crescita del numero di soci di una fascia di età adeguata a garantire il proseguimento del ricambio generazionale che è l’unica garanzia di continuità per qualsiasi circolo.

Per quanto riguarda la Scuola tennis, ci sarà un nuovo intervento presso le Classi Elementari dell’ICS “Demetrio Cosola” di Chivasso, a dimostrazione di un legame sempre più forte tra il “Tescaro” e la “base” costituita dai bambini delle Scuole.

Verranno confermati tutti i Tornei del 2022, e ci sono voci che parlano di un grande upgrade del “Memorial Papà e Mamma Brogg”.

Insomma, come ormai già sa chi naviga un po’ sui social, sui quali il Circolo di Viale Vigili del Fuoco è molto attivo, lo slogan oggi è più che mai “TESCARO IS ON FIRE”.

INFO: Tennis Club “Romolo Tescaro”; indirizzo: via Coppina snc, telefono: 3396370074, e-mail: tennisclubtescaro@libero.it , Facebook: “Tennis Club “Tescaro”“; Instagram: “tennisclubtescaro“

Commenti