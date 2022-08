Fabrizio Broggini è un nome ed un volto conosciuto a Chivasso ed è molto legato al “Tescaro”, il noto tennis club cittadino. La passione per questo sport l’ha accompagnato per tutta la vita e ancora oggi è vivissima in lui.

Fabrizio è nato nel 1963, è sempre andato benissimo a scuola e questo ha fatto sì che gli insegnanti [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.