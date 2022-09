CHIVASSO. La maggioranza del sindaco Claudio Castello respinge al mittente una mozione sulla sicurezza, presentata dal consigliere Bruno Prestìa di “Per Chivasso”, con cui si chiedeva di fare luce su quanto avvenuto sabato 13 agosto nel cantiere per la sistemazione del tetto del Palalancia, danneggiato da una tromba d’aria che spazzò via la copertura in lamiera.

“Non ha le caratteristiche della mozione, dovrebbe essere un’interrogazione…”, così il capogruppo del Pd Stefano Mazzer in Consiglio comunale ha liquidato la questione. Idem ha sostenuto il collega di maggioranza Adriano Pasteris di “Noi [...]