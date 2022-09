“Prisma” ha inaugurato la mostra di Reverso.

Sabato 10 settembre, presso la consueta location di via del Collegio 12/c, il “Caffè Firenze”, è stata inaugurata una nuova mostra organizzata da “Prisma Laboratorio Artistico”. Ad esporre l’artista Eugenio Reverso, le cui opere saranno visionabili fino al 18 ottobre, negli orari di apertura del locale.

A fare gli onori di casa il presidente di “Prisma Laboratorio Artistico”, Stella Sottile, e Massimo Giuliano che è titolare dell’attività; entrambi molto felici di questo evento. A fare, invece, le veci dell’amministrazione comunale e a portarne il suo saluto è stato il consigliere Giovanni Scinica, che ha espresso parole di elogio nei confronti dell’artista e anche degli organizzatori della mostra, sottolineando l’importanza dell’arte e quanto quest’ultima meriti di essere valorizzata.

Buon successo di pubblico per questa inaugurazione che ha visto molto soddisfatto il suo protagonista. “Sono contento di poter mostrare i miei lavori e di poterli condividere con il pubblico e ringrazio ‘Prisma Laboratorio Artistico’ per avermi dato la possibilità di organizzare questa mia personale. Un grazie anche al ‘Caffè Firenze’ per l’ospitalità e a tutti voi che siete qui, ovviamente – ha affermato Eugenio Reverso -. Spero di raccogliere consensi e che le mie opere piacciano… I miei quadri spaziano dall’astratto al figurativo nell’ambito dell’arte contemporanea. Le figure sono spesso simboliche e utilizzo, come soggetti, fiori e biciclette. Ciò che dipingo e disegno rappresenta la mia visione del mondo e utilizzo diverse tecniche per realizzare le mie opere: dall’acquerello alla china, fino ad arrivare alla combustione della carta – spiega -. Amo l’arte e lei per me ha tre funzioni: fa riflettere, permette di comunicare e di sperimentare. Inoltre è terapeutica, rende più sereni e funge da valvola di sfogo per scaricare le tensioni del quotidiano. Un qualcosa di cui avremmo tutti bisogno nella nostra vita”.

