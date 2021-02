La foto mostra il luogo in cui sono arrivate le fognature, cioè in via / strada Carletta alle porte di Pratoregio, ancora prima delle casa. Poi i lavori si interrompono

CHIVASSO. Pogliani ancora senza fogne, protestano i residenti CHIVASSO. Pogliani ancora senza fogne, protestano i residenti. Si sono molto ma molto arrabbiati gli abitanti della frazione Pogliani quando hanno letto l’articolo de “La Nuova Periferia” che riferisce – a quanto si comprende – le dichiarazioni del sindaco Claudio Castello e dell’assessore ai lavori pubblici [...]



