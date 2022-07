L’Asd Chivasso Calcio è lieta di ufficializzare, espletate tutte le formalità burocratiche, l’inizio dell’attività sportive 2022-2023.

Primo appuntamento giovedì 14 luglio dalle ore 15 alle ore 20 presso lo “storico” campo sportivo Ettore Pastore, di viale Giacomo Matteotti n.11 a Chivasso, “Open Day”, attività calcistica gratuita per i piccoli dai 5 anni in su. In quell’occasione sarà possibile effettuare le prime iscrizioni per la prossima stagione.

La neonata società calcistica della città , è lieta di annunciare l’ingresso di nuove figure che hanno scelto con entusiasmo di aderire al progetto, nel contempo sono stati definiti i ruoli tecnici. Eugenio Giraulo e Max Brescia per la presidenza, Giancarlo Giovine, Direttore Generale. A Grazia Cianciotta e Antonio Lo Schirico, vista la loro esperienza sarà affidata la gestione della segreteria. Giuliano Assom sarà il responsabile degli impianti sportivi.

Per quanto riguarda l’ambito tecnico: Maurizio Cusenza responsabile della Scuola Calcio e del Settore Giovanile coadiuvato Sebastiano Filardo (Presidente Assoallenatori Piemonte e Val D’Aosta), oltre a loro Gabriele Assom con esperienze in diverse società sportive del territorio. Ortenzio Longo, socio fondatore, referente del direttivo per la Scuola Calcio e del Settore Giovanile. Team manager delle squadre è stata individuata la figura di Michele Saviano.

Alfredo Perini si occuperà delle pubbliche relazioni insieme al responsabile dell’ufficio stampa e socio fondatore, Andrea Bucci.

Federico Rusignolo si occuperà di curare le pagine dei social media.

