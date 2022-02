La guerra in Ucraina non è così distante da noi. Come si può immaginare.

Il Fatto Quotidiano mostra, nella sua versione online, in un video come la stazione della città di Przemysl, in Polonia, sia stata trasformata in un centro di soccorso per i profughi in fuga dall’Ucraina.

“Viene fornito cibo caldo e assistenza per programmare il viaggio per poter raggiungere familiari e amici”, scrive il Fatto.

Przemysl è una città che dista 20 chilometri dal confine con l’Ucraina.

E Przemysl è una città gemellata con la nostra Chivasso in occasione della Festa nazionale [...]





